Thais Braz mostra como ficou cicatriz após cirurgia para diminuir testa

A ex-BBB Thais Braz mostrou, nesta sexta-feira (18), como está a cicatriz da cirurgia de diminuição de testa, que realizou na semana passada. A influencer aproveitou para responder perguntas de seus seguidores no Instagram e mostrar como tem sido o cuidado durante a fase de recuperação.

"Você está secando a franja próxima à cicatriz com o secador?", questionou um seguidor. "Gente, eu só posso secar batendo o secador, sabe? Não posso secar puxando, fazendo escova, nada disso. E o ar sempre tem que estar no frio no secador, nada quente", explicou.

Thais ainda usa faixas para proteger a região entre a testa e a linha do cabelo. Ela também contou que não pretende fazer novas cirurgias e que vai cuidar da visão. "A única cirurgia que eu quero fazer é da miopia agora. Não enxergo direito, não consigo colocar lente de contato. É um caos", explicou.