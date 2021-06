Thalisson Kelven é regularizado e já pode estrear pelo Vitória

O técnico Ramon Menezes ganhou mais uma opção para montar o Vitória na partida contra o Brusque. Recém-contratado, o zagueiro Thalisson Kelven está regularizado e apto a fazer sua estreia com a camisa rubro-negra. O jogador de 23 anos assinou contrato até o fim da Série B.

O nome do defensor foi publicado nesta quinta-feira (17) no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol. Portanto, está à disposição para a partida deste sábado (19), às 19h, no Barradão, pela 5ª rodada da Série B do Brasileirão.

Thalisson Kelven teve o nome publicado no BID

(Foto: Reprodução)

Revelado pelo Coritiba, Thalisson Kelven se profissionalizou em 2017. Na época, Alex Brasil, diretor do Leão, estava na equipe paranaense. O defensor também teve passagem pelo CRB, quando trabalhou com Ramon Menezes.

Na atual temporada, o zagueiro disputou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. Disputou 12 jogos, todos como titular, e marcou um gol.