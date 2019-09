Thammy Miranda revela que já fez sexo a três com a mulher, Andressa Ferreira

A vida íntima de Thammy Miranda parece ser animada. O ator revelou durante entrevista para o canal de Matheus Mazzafera, no Youtube, que já fez sexo a três com a mulher, Andressa Miranda.

A bomba foi revelada na frente da mãe, Gretchen, que participava do bate papo. A própria matriarca dos Miranda foi questionada se ela já participou de um ménage à trois. "Nem quero, nem tenho vontade", negou veementemente a rainha do rebolado.

A pergunta se volta para Thammy, que brinca com a mamis. "Você me ensinou uma coisa sempre: dividir o pão", riu Thammy. Gretchen, então, replica: "Você acha que ele me conta essas coisas". E Thammy diz, concordando com a cabeça: "Já fiz".

Espantada, Gretchen brincou que a nora deveria lhe contado o babado. "Eu fico chocada com essas coisas. Fico mais chocada ainda com minha nora, que sabe dessas coisas e não me fala". Thammy então retrucou. "Óbvio que ela sabe, ela tava junto". A mãe reage com um berro, com todos caindo na gargalhada.

Thammy e Andressa estão grávidos de Bento (ou Bentho, o casal ainda não decidiu a grafia), com a gestação no sexto mês.

Leia mais notícias Em Alta

Saída de A Fazenda

Gretchen lembrou porque pediu para sair da Fazenda, quando participou, em 2012, revelando que entendeu uma mensagem da família errado. Na época, seu filho estava esperando filho, morando nos Estados Unidos.

"Nesse dia [que saí] eu recebi uma caixa, com o símbolo dos Estados Unidos e um apontador com a Estátua da Liberdade. O que eu achei? F...", disse Gretchen. Thammy explica que o presente era só uma homenagem. "A gente mandou pra falar que estava tudo bem". A cantora entendeu tudo errado e deixou o reality show.