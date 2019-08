Thammy Miranda teria feito implante peniano usando pedaço da barriga

Uma foto publicada pelo ator Thammy Miranda no último sábado (18) causou um burburinho entre seus seguidores por conta de um volume em sua sunga. A legenda do clique também foi um tanto instigante. "Quem der zoom terá 7 anos de azar!", escreveu o marido de Andressa Ferreira sobre o clique.

Após gerar a curiosidade entre seus seguidores, o ator foi questionado se havia feito um implante peniano (Thammy é um homem transexual), e respondeu de forma enigmática. “Isso só a Andressa sabe. Vai todo mundo ter que conviver com essa curiosidade”, disse ao site Metrópoles.

Logo depois, o filho da cantora Gretchen foi perguntado se pensa em fazer a cirurgia. “E quem disse que eu já não fiz?”, respondeu Thammy, sem rodeios.

Pedaço da barriga

Em uma entrevista para o canal de Matheus Mazzafera em 2018, ele havia falado sobre a possibilidade de se submeter ao procedimento.

“Não vou dizer se fiz ou não. Hoje em dia, [há um método cirúrgico que] coloca [o pênis] por cima do que eu já tenho. Ele [o médico] pega um pedaço da sua barriga e, deste pedaço, faz o falo”, afirmou, à época, o filho de Gretchen.

'Não sou apaixonada pelo órgão genital'

Recentemente, Andressa Ferreira afirmou que ama seu marido pelo que ele é, e não por causa do órgão sexual. "Eu me considero bissexual. Gosto tanto de homem quanto de mulher. Eu não sou apaixonada pelo órgão sexual que ele tem, sou apaixonada por ele, pela pessoa que ele é", declarou ela no Programa Raul Gil.

O casal está esperando o primeiro filho, um mentino que se chamará Bento. O anúncio do nome do bebê aconteceu de maneira curiosa, após o ator revelar o segredo para uma garçonete que estava os atendendo em um restaurante.

“A gente foi almoçar agora e perguntaram o nome do bebê. ‘vai ser Bento mesmo?’. Eu falei: ‘meu sogro falou que não dá pra mudar, que o astral já entendeu que nome dele é Bento. Não dá pra mudar mais. Já está sendo chamado assim’. Então é assim. Vai ser Bento mesmo”, confessou Andressa no Instagram.