The Crown: atriz que fará Lady Di na 5ª temporada está definida

A Netflix anunciou nesta quarta (7) que as filmagens da 5ª temporada de The Crown, série que biografa a família real da Inglaterra, começarão em julho deste ano. Segundo o site Variety, a nova temporada contará com um novo elenco interpretando a realeza, como Elizabeth Debicki (Tenet), que será a Princesa Diana; Dominic West (The Affair) será o Príncipe Charles; Imelda Staunton (Harry Potter) interpretará a Rainha Elizabeth; e Lesley Manville (Trama Fantasma) será a Princesa Margaret.

A equipe já está retornando para os estúdios em Londres, com protocolos rígidos de segurança e saúde para a covid-19.

A 4ª temporada de The Crown foi um grande sucesso em 2020, especialmente com a apresentação da atriz Emma Corrin no papel de Lady Di, que revitalizou a série criada por Peter Morgan, atraindo um público maior e novos prêmios como o Globo de Ouro e o SAG Awards.

Emma Corrin brilhou como Lady Di na 4ª temporada de The Crown (Netflix/divulgação)

Lançada em 2016, The Crown acompanha a família real por vários períodos, começando pelo final dos anos 1940 e o início dos anos 1950, com o casamento da Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip. A 3ª temporada avançou no tempo, entre as décadas de 1960 e 1970, substituindo o elenco. A 4ª temporada seguiu o relacionamento de Lady Di com o Príncipe Charles, enquanto a 5ª temporada irá se aprofundar no início dos anos 1990 - um período extremamente turbulento para a família real.

The Crown tem previsão para acabar na 6ª temporada que será ambientada até o início dos anos 2000.