The Freestyle, o projetor inteligente da Samsung, chega ao Brasil com promoção

Um dos principais e mais legais e inovadores lançamentos da Samsung na Consumer Eletronics Show (CES) desse ano, o projetor inteligente The Freestyle chega ao Brasil em maio. Já falamos sobre ele na época da CES, mas, desta vez, a empresa coreana, por meio de seus representantes e equipe de marketing no nosso país, realizou uma apresentação exclusiva para a imprensa nacional.

Nela, deu para ver as diversas possibilidades de uso do produto e algumas de suas funcionalidades. Como 'apenas' um projetor, ele é capaz de se adaptar a qualquer inclinação rapidamente, chegando a até 100 polegadas. Como? O usuário não precisa centralizar o The Freestyle em relação à parede. Ele vai 'ler' a perspectiva e se adaptar quase que instantaneamente. Isso funciona também caso o usuário queira realizar projeções no teto.

Mas o que projetar? Bem, o usuário pode conectar o The Freestyle ao próprio smartphone ou usá-lo como uma smart TV. O gadget conta com a plataforma Tizen e é possível exibir conteúdos de streaming e de apps de áudio, até porque ele já conta com saída de som. Dá também para conectá-lo via bluetooth a uma caixa de som ou uma soundbar e dar um up na qualidade e volume sonoros.

O produto funciona com ligação na energia comum, mas também pode ser conectado a carregadores portáteis, o que facilita o transporte e a utilização fora de casa.

“Isso tudo mostra o quanto o produto quebra as barreiras tradicionais da simples projeção, e faz parecer que ele é muito mais uma Smart TV portátil do que um projetor, já que toda imagem se ajusta automaticamente, seus conteúdos preferidos estão sempre à disposição no tamanho de tela que você quiser, com som, e permitindo interações com outros dispositivos. A geração Z vai adorar curtir o Modo Ambiente com recursos da Fake Window, Prismas para fotos e mensagens de aniversário ou outras comemorações em neon”, afirma Guilherme Campos, gerente sênior de TV e áudio da Samsung Brasil.

O The Freestyle é compatível com assistentes inteligentes como Bixby e Alexa e estará disponível em maio por um preço que não é acessível para qualquer um, mas é da pra dizer que é proprocional à inovação e às possibilidade do produto: R$ 6.999. A Samsung, inclusive, está fazendo uma promoção para os primeiros compradores.