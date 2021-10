The Walking Dead terá mais uma série derivada

A série The Walking Dead, que possui 11 temporadas, ganhará mais uma atração derivada: Tales of the Walking Dead, que foi oficializada pelo canal pago americano AMC. A nova série será uma antologia, que contará histórias completas a cada episódio. A produção alternará histórias com personagens novos e com outros conhecidos da franquia, sem obedecer sequência cronológica. Isto significa que personagens que já morreram na trama principal podem voltar a aparecer na nova atração numa história passada antes de sua morte.

O produtor e roteirista Channing Powell servirá como showrunner da nova série. A previsão é que Tales of the Walking Dead comece suas gravações no início do ano que vem para uma estreia no segundo semestre de 2022, provavelmente junto dos capítulos finais de The Walking Dead.

A série principal, que encerrou a primeira parte de sua 11ª e última temporada no domingo (10), volta em fevereiro para mais oito episódios, mas terá uma nova pausa antes da reta final, com os derradeiros capítulos previstos apenas para o outono norte-americano (nossa primavera) de 2022. No Brasil, The Walking Dead é exibida na íntegra pela plataforma de streaming Star+.