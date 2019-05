Theresa May anuncia que irá deixar cargo de premiê no dia 7 de junho

A primeira ministra britânica Theresa May anunciou no início desta sexta-feira (24) que irá deixar o cargo no dia 7 de junho. A saída da premiê acontece em meio às dificuldades em aprovar o acordo do Brexit.

Anteriormente, a ministra já tinha anunciado que deixaria o cargo caso não conseguisse aprovar o acordo no Parlamento. Ela anunciou a saída em um discurso na residência oficial, com o presidente do seu grupo parlamentar Graham Brady.

"Está claro agora, para mim, que é do melhor interesse do país que um novo primeiro-ministro lidere o esforço [da saída do Reino Unido da União Europeia]. Assim, anuncio hoje que vou renunciar ao cargo de líder do Partido Conservador na sexta-feira, 7 de junho", disse May.

A ministra Andrea Leadsom - importante apoiadora do Brexit - pediu demissão do governo da primeira-ministra britânica, Theresa May, nessa quarta-feira (22), elevando a pressão sobre a líder. O pedido de demissão foi feito após o fracasso de uma nova proposta para o Brexit, apresentado pela premiê.

A renúncia de Leadsom aprofunda ainda mais a crise do Brexit, reduzindo ainda mais a autoridade de uma líder já enfraquecida. Quase três anos depois de os britânicos terem votado pela saída da União Europeia (UE), não está claro quando, ou mesmo se, o Brexit irá acontecer.

O Reino Unido determinou a saída da União Europeia para o dia 31 de outubro.