Thiago Brennand é acusado de estuprar e obrigar mulheres a tatuar iniciais dele

Enquanto Thiago Brennand Fernandes está viajando para os Emirados Árabes, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) recebeu 10 novas denúncias contra o empresário. Mulheres o acusam de estupro e duas delas relataram que foram obrigadas a tatuarem as iniciais dele em seus corpos.

As vítimas alegaram que conheciam Thiago pelas redes sociais e tiveram um relacionamento com ele. Os casos teriam ocorrido entre 2021 e, neste ano, na cidade de Porto Feliz, interior paulista. Segundo apurações da Folha de S. Paulo, G1 e TV Globo, as mulheres serão ouvidas na próxima semana pelo Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência (NAV) do MP na cidade de São Paulo.

Além dos estupros, a Promotoria também vai apurar denúncias de cárcere privado, maus-tratos e lesão corporal. Com mais duas mulheres que disseram que têm tatuagens do empresário em seus corpos, sobe para três o número de vítimas nessa modalidade. Outra informação que o MP apurou é que uma mulher alegou ter sido ameaçada a fazer a tatuagem e foi estuprada por Thiago.

"Ela disse que Thiago a obrigou a tatuar no corpo dela as iniciais do nome dele. “E ele: ‘ah, tem uma surpresa hoje’. Quando nós chegamos, já estava o tatuador lá com tudo montado, montando as coisas”, disse a vítima. “Eu falei assim: 'Thiago, não faz isso comigo, Thiago'. Daí [ele] falou assim: 'Você agora é propriedade minha, você vai ficar marcada'. E a arma dele ali, todo mundo vendo ele armado”, contou.

Thiago Brennand, que está nos Emirados, tem até o dia 23 de setembro para retornar ao Brasil. O advogado do empresário contestou a decisão, mas o judiciário não acatou. A defesa também nega as acusações que o seu cliente teria cometido contra as mulheres.