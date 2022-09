Thiago Brennand mandou entregar caixão na casa de primo com câncer

O empresário Thiago Antônio Brennand Tavares da Silva Fernandes Vieira, suspeito de estuprar e agredir mulheres em uma academia de luxo em São Paulo, também não coleciona grande prestígio entre os familiares. O homem enviou um caixão e uma coroa de flores para a casa do primo, chamado Jason, que tem câncer.

“Jason, do câncer, Cancinho. Descanse em paz. Ele me chama de Cancinho. Já tá todo mundo sabendo da metástase, Cancinho. Que pena, né? Parece ferrugem no teu corpo”, comentou em áudios de WhatsApp.

Segundo Jason, Thiago implica com ele porque jamais "engoliu" as ameaças do primo. “Meu tio e minha tia, que são meus padrinhos, sofrem com esse cara há muito tempo”, relata.

Ele afirma ainda que “Thiago não é empresário, ele é um herdeiro profissional”. A família de Thiago tem negócios no ramo hospitalar no Recife.

“Eu queria encorajar todas as mulheres daqui de Pernambuco, que eu sei de mais de 20, 30, 40 casos, dos mais diversos tipos. Seja de agressão, de estupro, que criem coragem para ver se esse cara leva alguma punição”, concluiu o primo em entrevista ao Fantástico.

A defesa de Thiago afirmou, em nota, que: ele "jamais forçou suas parceiras a terem relações sem o uso de preservativo, respeitando estritamente os limites estabelecidos por elas e agindo sempre com seu consentimento". Disse ainda que ele "nunca respondeu a uma ação penal".