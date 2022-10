Thiago Brennand recebe nova denúncia após ter ameaçado caseiro da mansão de luxo

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) realizou uma nova denúncia envolvendo o empresário Thiago Brennand. Desta vez, ele está sendo acusado de ter ameaçado um caseiro de uma mansão que fica em um condomínio de luxo, em São Paulo.

Segundo informações do G1, a denúncia entrou no processo nesta sexta-feira (21) e o caso está sendo analisado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). As ameaças teriam ocorrido no dia 25 de julho deste ano e, de acordo com a vítima, ele estava saindo do condomínio no próprio carro, quando passou em frente à casa de Brennand, que estava saindo da garagem.

O empresário, então, passou a seguir o caseiro, buzinar incansavelmente e, em um determinado momento, disparou ofensas ao trabalhador: "Vagabundo, onde você pensa que vai?".

Além do bate-boca, um funcionário do condomínio alegou que viu Thiago empurrando a vítima e disparando ofensas sem parar. “Olha pra você seu velho! Só não te quebro aqui porque você está no lugar errado! Olha o tamanho da sua barriga, seu velho safado", disse.

O Ministério Público citou que o comportamento de Thiago Brennand acaba se agravando quando se trata de trabalhadores da fazenda em que ele mora. "O denunciado parece revelar desprezo e desdém a quem, na visão dele, não ostenta a mesma condição econômico-financeira ou que esteja em qualquer situação de vulnerabilidade (como nos casos de violência envolvendo as inúmeras vítimas mulheres)".

A defesa de Thiago Brennnad alegou que não irá se manifestar sobre o assunto.