(Foto: Reprodução/Record TV)

O ator Thiago Lacerda foi detido na noite de sexta-feira (20) com maconha. Policiais que faziam patrulha na região do Leblon resolveram revistar o carro do ator por conta do forte cheiro.

No carro, foi encontrada uma quantidade não divulgada de maconha. O ator foi levado para delegacia, onde foi registrada um termo circunstanciado por posse e uso de droga, segundo o jornal O Dia.

Ele foi liberado na mesma noite e não falou com a imprensa ao deixar a delegacia.