Tiago Abravanel diz que relação com avô Silvio Santos é distante; veja desabafo

Desde que entrou no BBB, Tiago Abravanel tem recebido apoio do avô materno, Silvio Santos, com direito a uso do SBT para isso. No entanto, de acordo com o brother, a relação entre os dois - e a família Abravanel como um todo - é delicada.

Na madrugada desta terça-feira (1), Tiago abriu o coração e disse que se reaproximou de Silvio apenas na vida adulta.

Em papo com Rodrigo e Lais, Tiago falou sobre a distância que sempre houve não só entre ele e Silvio, como entre outros integrantes da família e que ele passou a se questionar depois que ficou famoso como ator e cantor.

"Será que relação se estabeleceu pelo profissional ou pelo Tiago? Então, assim, já sentei não pra conversar isso. Depois de adulto, sentei acho que umas duas vezes pra realmente dizer pra ele assim: 'vô, é até difícil te chamar de vô, porque a referência de vô que tenho é o pai do meu pai. Quero dizer pro senhor que estou aqui, que gostaria de ter a liberdade de ligar e falar: posso ir aí ter dar um abraço?'", disse Tiago.

"Nunca tive essa tranquilidade de me conectar nesse lugar, porque a relação nunca existiu. Claro que tem outras questões que não falam sobre mim, falam sobre outras pessoas, mas não acho que tenho o direito de expor aqui. Mas é um lugar muito delicado, sabe?", completou.

Tiago ainda falou que até sua mãe, Cíntia Abravanel, é afastada do pai e irmãs. "A minha relação de família com o lado da família do meu avô, ela praticamente não existe, ao contrário do que as pessoas pensam. Eu aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve hoje, mas já me machuquei muito. Já me doeu demais saber que a gente estava comemorando Natal, eu, minha mãe, minhas irmãs e meus sobrinhos, e o resto da familia estava todo junto e a gente não estava", relembra Tiago.

"Eu senti essa dor durante 33 anos. Quando isso aconteceu, eu virei uma página. Por que estou julgando um Natal lindo e feliz dessa familia se eu nunca fiz parte daquilo? Minha mãe sofre muito, muito", revelou.

"Isso dói em mim, mas já aprendi a lidar com isso. Doeu por 33 anos e hoje tenho 34. Inclusive eu ter a tranquilidade de expor isso é porque eu já vivi um processo de não querer mais me esconder neste lugar. Por mais que as pessoas idealizem, pra mim a capa da revista, a família de margarina, não é real. E isso não significa que não doa. Dói eu ter a notícia que um primo meu nasceu pelo Instagram ou por uma revista, e não prr uma ligação. E não foi por falta de tentativa. Sempre me coloquei à disposição, pra conversar", ainda explicou Tiago.