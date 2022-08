Tiago Correia pede votação urgente para projeto que incentiva a pecuária leiteira

O deputado estadual Tiago Correia (PSDB) enviou um ofício ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lyra (PP), pedindo agilidade no projeto de lei que institui a Política Nacional de Apoio e Incentivo à Pecuária Leiteira.

O parlamentar pediu que o texto fosse rapidamente votado no Legislativo federal, para aumentar a produtividade, ampliar o mercado e elevar o padrão de qualidade do leite brasileiro. Entre as diretrizes da política, está a isenção de PIS/Cofins do milho e da soja usados na produção de ração para bovinos.

“É claro que o estímulo a esse importante setor da sociedade agrícola envolve não apenas a produção, como também o transporte, a industrialização e a comercialização do produto, e este projeto de lei é um tripé para ajudar a sustentar os produtores de leite”, disse Tiago Correia.

A Casa já aprovou, no início do mês, um requerimento de urgência para votação do texto. Com a aprovação, a proposta poderá ser votada diretamente pelo plenário sem precisar passar pelas comissões.