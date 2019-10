Tiago Iorc se declara antes de show na Bahia: 'só sei te amar'

O show de Tiago Iorc na Concha Acústica, em Salvador, é só neste domingo (20), mas o cantor já está se "bahianizando" desde já. Antes de desembarcar na capital, o artista deu uma passadinha em uma praia baiana e se declarou ao estado.

"Aproveitando os últimos dias antes da turnê que inicia sábado pra me conectar com essa terrinha que tanto me inspira. Da terra ao mar, do fruto ao manjar, do sorriso ao sentimento de lar, eu só sei te amar, Bahia!", publicou o cantor em seu Instagram.