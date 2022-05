Tiago Leifert e esposa comentam estado de saúde da filha: 'cedo para falar em cura'

Tiago Leifert e a esposa, Daiana Garbin, compartilharam atualizações sobre o estado de saúde da filha Lua nesta sexta-feira (6). A bebê de um ano foi diagnosticada com um câncer nos olhos chamado de retinoblastoma que afeta a região da retina.

Leia mais: Retinoblastoma: entenda o que é e saiba os sintomas do câncer da filha de Tiago Leifert

Após sete meses de tratamento intenso, o casal comenta que ainda estão andando. "Ainda é muito cedo para a gente falar em cura. Mas nesse momento o quadro da Lua é considerado estável", diz Daiana.

Os pais contam que Lua já passou por sete sessões de quimioterapia intra-arterial e uma cirurgia de braquiterapia - que é uma radioterapia por dentro do olho.

Apesar do esforço, Tiago e Daiana se mostram motivados pela energia que a filha demonstra. "A nossa pequena está sempre alegre, sempre pulando. Ela se recupera super bem, ela é muito forte, ela aguenta bem", compartilham. O casal reforça que o quadro está estável e que ainda é preciso observar de perto cada etapa.

Eles aproveitaram também para reforçar o alerta para que o pais levem seus bebês ao oftalmologista para garantir um diagnóstico precoce.

Entenda o caso

No início desse ano, o apresentador Tiago Leifert usou suas redes sociais para anunciar que sua filha, Lua, de apenas 1 ano, está com um câncer raro nos olhos. O anúncio foi feito na rede social do jornalista, que fez o relato ao lado da esposa, Daiana Garbin.

"No comecinho de outubro do ano passado a gente descobriu que a nossa filha Lua está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos muito raro, que se chama retinoblastoma. É um câncer que acontece nas células da retina. Elas acabam tendo um crescimento desordenado e formando tumores, que podem ser em um olhinho só ou, como no caso da nossa filha, bilateral. Ela está com um tumor em cada olho", anunciou a esposa de Leifert.

Daiana explicou que esse tipo de doença é difícil de ser percebida e acomete, na maioria das vezes, crianças de 2 a 3 anos de vida, que perdem a visão e não conseguem explicar o que está acontecendo para os pais. "A gente teve muita sorte de descobrir, porque a Lua sempre enxergava tudo, um fiozinho de cabelo, uma sujeirinha no chão. Então, a gente nunca imaginou que tivesse algo impedindo a visão dela. Só que o Tiago começou a perceber um movimento estranho no olhinho da Lua, com movimentos irregulares, e ele me dizia que tinha algo errado, uma luz branca estranha".

O casal notou a mancha no olho e levou a criança para um especialista. Leifert disse ainda que pensou em não expor o caso ao público, mas mudou de ideia para alertar a outros pais. "A gente pensou longa e duramente se a gente ia falar alguma coisa, e o consenso na família e amigos era que não, a gente não deveria falar nada, deveria focar no tratamento. (...) Só que depois da última quimio da Lua, e ela já fez quatro, a gente começou a mudar de opinião. Uma coisa começou a nos incomodar, que é saber tudo que a gente sabe hoje e não dividir com você que é pai, mãe, que está cuidando de um bebê", disse Tiago Leifert.

Hoje, a filha do casal enxerga bem do olho esquerdo, enquanto o direito ainda tem um comprometimento. "Não sabemos se estamos no começo, meio ou fim do tratamento", explica Leifert.