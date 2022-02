Tiago Leifert relembra ameaças à família e saída de Prior: baque

Tiago Leifert participou na noite desse sábado (12), do podcast “Fenômenos”, e contou detalhes de bastidores do programa Big Brother Brasil. Ela falou da saída de Felipe Prior no paredão contra a cantora Manu Gavassi, que bateu recorde de participação do público e foi parar no Guiness.

“Perder um participante como o Felipe Prior é um baque porque ele fazia o jogo andar, mas o jogo se adapta: a Manu surge como um novo personagem, a Mari Gonzales surge como novo personagem. O Big é humano, porque é feito de gente, e eles se descobrem. A única preocupação é ter uma boa final, disputada”, contou o ex-apresentador do “reality mais vigiado do país”.

Tiago Leifert falou que não ficou nada nervoso, ao apresentar a atração pela primeira vez: “Sempre assisti o BBB, sempre amei o Big Brother. Coração não acelerou e não suei. Era alucinado por trabalho, estava preparado e sabia o que fazer”.

Ele disse que não pensou em copiar o estilo poético de Pedro Bial, que ficou a frente da atração por anos: “[Pensei] ‘eu tenho que tratar o Big 17 como se fosse o primeiro’”, disse. “Quando você tá no meio do jogo (…) A única coisa que você quer é chegar bem na final, que as pessoas tenham uma final com quem elas gostam”, contou Tiago Leifert.

O apresentador que deixou a Globo em 2021 revelou ter sofrido ameaças e que se assustou com o fanatismo dos fãs de realities. “Não há nada parecido com o fã do Big Brother. O fã de BBB é o mais apaixonado, engajado e ensandecido do mundo (…) “Me ameaçaram, ameaçaram a minha filha de morte aos 6 meses de idade”, narrou Tiago Leifert.