Tiago Leifert revela torcida por Arthur Aguiar no BBB: 'Ele merece, não tem jeito'

Ex-apresentador do BBB, Tiago Leifert revelou na noite da quarta-feira (20) sua torcida na edição atual do reality, agora sob o comando de Tadeu Schmidt. Leifert estava em uma transmissão do pré-jogo entre Juventude e São Paulo pela Copa do Brasil quando foi questionado pelo comentarista Casimiro sobre quem acha que merece ser campeão do BBB22.

"Eu iria votar no Arthur. O PA (Paulo André), eu acho o cara mais legal, o cara mais gente boa, muito legal, carismático, bom coração e tal. Mas o Arthur o jogou, velho. O Arthur foi lá e... Quando você veste o personagem do massacrado, da vítima, é difícil você sustentar isso por muito tempo, a não ser que te batam sempre. E ele conseguiu, ele soube manobrar", avaliou.

Ele disse que "não tem jeito" para não ver o merecimento de Arthur. "É claro: ele chega para a final com um pouco de desgaste? Chega com um pouco de desgaste, normal. Mas ele merece, não tem jeito", concluiu.