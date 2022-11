TIM lança programa de desenvolvimento de carreira para negros e banco de talentos exclusivo 

Promover uma cultura diversa, fomentar a inclusão no mercado de trabalho e potencializar a luta contra o racismo já são compromissos da TIM. trabalho e potencializar a luta contra o racismo já são compromissos da TIM.

No mês da Consciência Negra, a operadora reforça sua atuação para atrair novos talentos pretos e desenvolver ainda mais aqueles que já integram seu time. Além de divulgar vagas afirmativas e criar um banco de currículos exclusivo para profissionais negros e negras, a operadora lança um programa com o objetivo de desenvolver e cuidar da carreira de seus(as) atuais colaboradores(as), para que eles possam chegar a cargos executivos de liderança.

Serão realizadas, ainda, ações nas redes sociais para amplificar a luta antirracista, com destaque para a campanha “Saia do modo silencioso”. O projeto traz uma composição inédita da cantora Negra Li, inspirada em falas simbólicas contra o racismo, que pode ser usada como toque de celular. As iniciativas fazem parte da jornada de diversidade e inclusão da TIM, que tem a pauta racial como um dos pilares. A companhia integra a Coalizão Empresarial para Equidade Racial e de Gênero e tem, atualmente, 37% de pessoas negras em seu quadro profissional, com meta de atingir 40% até 2023.

Liderança preta

A entrada no mercado de trabalho é só o início dos desafios que uma pessoa negra enfrenta na jornada profissional. Uma vez trabalhando, novas questões e reflexões se apresentam. Para desenvolver a carreira das pessoas negras da TIM, com protagonismo e consciência de suas potências, será lançado um programa interno com diversas ações de treinamento e trocas de conhecimento desse grupo dentro dos seus objetivos profissionais. Com isso, a companhia busca, a longo prazo, incentivar a qualificação desses colaboradores e colaboradoras para que cheguem a níveis de liderança, aumentando a diversidade também na alta gestão da empresa.

“Contratar pessoas negras é uma reparação histórica”, afirma a consultora Ana Minuto, CEO da Minuto Consultoria, parceira da TIM no programa. Ela reforça a importância do investimento em desenvolvimento de pessoas negras dentro da empresa. “Além de preparar essas pessoas para tornarem-se líderes, isso ajuda a mudar o ponteiro da média de liderança dentro das organizações”, diz a especialista.

O novo programa será divulgado pela TIM em um bate-papo ao vivo no seu canal no YouTube no próximo dia 21, às 16h. Além da própria Ana Minuto, participam da conversa Mariana Cardoso, Ana Carolina Pedreira e Juan Gouveia, colaboradores(as) da TIM. O diálogo vai abordar situações vividas pelas pessoas negras nos diferentes espaços sociais e em especial no ambiente corporativo, promovendo aprendizagem e conscientização em prol de uma cultura inclusiva.

Novos talentos

A busca pela equidade racial nas organizações passa pela atração de novos talentos. O programa Chama pro TIMe, que busca a indicação interna com foco na captação de profissionais de grupos minorizados, em novembro, terá foco nas pessoas negras. Outra ação é o Banco de Talentos para pessoas negras, uma forma de incentivar que mais profissionais negros e negras se cadastrem para integrar o espaço que é sempre consultado pela área de recrutamento e seleção da empresa ao realizar processos seletivos. Além disso, esta semana, a TIM divulgará vagas afirmativas para pessoas negras em parceria com consultorias especializadas nesse público. São destaques oportunidades para Consultor(a) e Consultor(a) Sênior. As vagas estarão no perfil da empresa no Linkedin.