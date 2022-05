TIM lançará Live Commerce no próximo dia 4

A TIM está lançando uma novidade no próximo dia 4. A operadora fará sua primeira Live Commerce, às 19h. O que seria isto? É uma transmissão ao vivo pela internet em que clientes poderão adquirir desde planos até produtos em contato direto com um grupo de vendedores da empresa.

Segundo a TIM, "a novidade visa estreitar os laços da companhia com os consumidores, num ambiente que oferecerá a comodidade da loja online com o contato pessoal dos consultores, prontos para tirar dúvidas e orientar sobre os melhores serviços, planos, smartphones e acessórios".

A live acontecerá por meio do site http://livedeofertas.tim.com.br e a expectativa da operadora é de que, em uma hora e meia de evento, seja comercializado o equivalente a um dia inteiro de vendas.De acordo com a TIM, os clientes que assistirem a live garantirão ainda um cupom de desconto no valor de R$ 500 "para aplicação na compra de todos os smartphones apresentados durante o streaming, atrelados a qualquer plano".