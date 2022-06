TIM participa de movimento para impulsionar 5G no país

A cidade de Campinas, em São Paulo, foi palco de lançamento de uma iniciativa de empresas e instituições brasileiras com o objetivo de inspirar outras regiões do país e impulsionar o ecossistema brasileiro de inovação voltado à tecnologia 5G. Batizada de Open 5G @ Campinas, o projeto é colaborativo e aberto e voltadao à pesquisa, desenvolvimento, experimentação e inovação em tecnologias e aplicações da nova banda.

Além da TIM, a iniciativa teve seu manisfesto inicial assinado por CPQD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações), Embrapa, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e PUC Campinas. Segundo a operadora, o Open 5G @ Campinas está aberto a novos parceiros interessados em se integrar ao movimento - como fornecedores de dispositivos, equipamentos e software, startups, instituições de pesquisa e inovação e empresas de diversos segmentos -, construindo um ambiente de rede capaz de habilitar e impulsionar a criação e o refinamento de tecnologias, aplicações e modelos de negócio relacionados ao 5G.

A expectativa é que a partir da oferta de um ambiente dotado de infraestrutura 5G fim a fim, será possível habilitar e impulsionar o desenvolvimento de tecnologias para essas novas redes, como Open RAN, fatiamento (slicing), orquestração e automação, Inteligência Artificial, core e edge computing, entre outras.

As empresas, ionstituições, startups, entre outros, que estiuverem interesados em fazer parte do Open 5G @ Campinas, podem acessar o hotsite do movimento, pelo link https://www.cpqd.com.br/open-5g-campinas/#