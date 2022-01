TIM realiza primeira chamada com a tecnologia VoNR 5G na América Latina

A TIM anunciou os primeiros testes com VoNR 5G (Voice over New Radio) na América Latina. A solução, também chamada de Voz sobre 5G, promete melhorar a qualidade das chamadas e a integração com aplicações e serviços que usam dados e voz simultaneamente e ficará disponível aos clientes da operadora ainda em 2022, logo após a implementação da rede 5G.

De acordo com a TIM, o primeiro teste, feito em parceria com a Huawei, trouxe resultados acima do esperado. “Queremos estar sempre à frente e oferecer serviços diferenciados para nossos clientes. O 5G será um verdadeiro divisor de águas tanto para o mercado corporativo (IoT) como para os consumidores finais. Com o VoNR, estamos mostrando a importância de oferecer serviços completos a nossos clientes, seja dados ou voz. Queremos oferecer uma experiência completa, de ponta a ponta, com a melhor e mais avançada rede 5G do país”, declara Marco Di Costanzo, Diretor de Redes da TIM Brasil.

Os testes com VoNR fazem parte de uma série de iniciativas da operadora para implementação do 5G. De acordo com a GSA (Global mobile Suppliers Association), em relatório publicado em outubro deste ano, 16 operadoras em todo o mundo já anunciaram publicamente seus investimentos em VoNR, especialmente em países onde as redes 5G SA (Standalone) estão em fase mais avançada de implementação e operação.