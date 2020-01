Timbalada inicia temporada de ensaios de Verão

Os ensaios de Verão da Timbalada estão de volta a partir de hoje, quando o grupo estreia a temporada no Candhyall Guetho Square, com ingressos esgotados. Batizada de Reguetho, a festa acontece às 17h, sob comando dos cantores Buja Ferreira, Paula Sanffer e Rafa Chagas.

Quem não conseguiu garantir os ingressos no Sympla e Partiu Balada para a estreia já pode se programar para as edições que acontecem nos dias 19/01, 16/02 e 01/03. O Reguetho é uma realização da Oquei Entretenimento e Candyall Entertainment.

O repertório do show promete uma mescla de clássicos da banda com músicas inéditas. Entre as já conhecidas, estão 'A Latinha', 'Mimar Você' e 'Toque de Timbaleiro'. Já a música 'Chupeta', que faz parte do álbum com 10 faixas que o grupo vai lançar, foi composta por Rafa Chagas com produção de Carlinhos Brown, Candyall Music, produção adicional de Plinelson Silva e colaboração dos músicos participantes

Ao todo, serão nove inéditas e uma readaptação no novo álbum da Timbalada: 'Enlouqueceu', lançada recentemente, 'Tá na Mulher' (com produção musical de Carlinhos Brown) anteriormente cantada por Augusto Conceição e com Carlinhos no vocal.

Serviço

O quê: Ensaio de Verão Reguetho, com a Timbalada

Quando:

5 de janeiro de 2020 (ingressos esgotados)

19 de janeiro de 2020

16 de fevereiro de 2020

01 de março de 2020

Horário: A partir das 17h

Local: Candhyall Guetho Square (R. Paulo Afonso, 411 - Candeal).

Vendas: Sympla e Partiu Balada