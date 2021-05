Time de transição do Bahia está pronto para pegar o xará de Feira

O time de transição do Bahia está pronto para o jogo contra o Bahia de Feira. Na manhã desta terça-feira (11), a equipe encerrou a preparação para o duelo, pela volta das semifinais do Campeonato Baiano. A partida será nesta quarta-feira (12), às 21h30, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

No campo do CT Evaristo de Macedo, o técnico Cláudio Prates comandou um treino tático e desenhou a equipe que deve começar o jogo. A tendência é que ele repita a escalação da partida de ida, quando o Esquadrão ganhou por 1x0, gol de Pablo.

Desta forma, o Bahia deve jogar com: Júnior; Borel, Gustavo Henrique, Everson e Felipinho; Raniele, Bruno Camilo e Pablo; Daniel Penha, Ronaldo e Marcelo.

O treinador também aproveitou para fazer um trabalho de bola parada, além de treinar cobranças de pênaltis. Pelo regulamento do Baianão, não há vantagem do gol marcado fora de casa. Assim, se o Bahia de Feira vencer por um gol de diferença em casa, a disputa vai para os pênaltis. Já o Esquadrão tem a vantagem do empate.