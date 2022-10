Time definido! Veja a escalação do Bahia para enfrentar o Grêmio

O Bahia está pronto para mais um desafio na Série B do Brasileirão. Neste domingo (16), o Esquadrão encara o Grêmio, em Porto Alegre, num confronto direto dentro do G4 do Brasileirão. A bola rola às 16h.

O técnico Eduardo Barroca escalou o mesmo time que venceu o Brusque, na última rodada. A equipe tricolor começa o duelo com:

Mateus Claus, André, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni e Daniel; Caio Vidal e Ricardo Goulart e Jacaré.

A novidade na lista de relacionados está no banco de reservas. Raí Nascimento foi convocado pelo técnico tricolor. O volante Emerson Santos e o atacante Ytalo, este último recuperado de lesão, não embarcaram com a delegação.

Com 56 pontos, o Esquadrão é o terceiro colocado da Série B. O Grêmio é o vice-líder, com 57.