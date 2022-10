Time definido! Veja a escalação do Bahia para pegar o Brusque

O Bahia está escalado para enfrentar o Brusque. A partida será disputada neste sábado (8), às 16h, na Fonte Nova. Em sua estreia em casa, o técnico Eduardo Barroca preparou mudanças na equipe.

A principal novidade é a entrada do atacante Caio Vidal no lugar do volante Rezende. Ele formará dupla com Jacaré. Artilheiro do tricolor na Série B com oito gols, o atacante Matheus Davó está de volta, mas fica como opção no banco.

Na lateral direita, André ganhou a disputa com Marcinho e vai começar jogando. A escalação tem:

Mateus Claus, André, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni, Daniel e Ricardo Goulart; Caio Vidal e Jacaré.

Com 53 pontos, o Esquadrão está na terceira colocação da Série B. O time não vence há cinco partidas e busca a recuperação na competição.