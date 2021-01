Time do Japão anuncia a contratação de Léo Ceará, do Vitória

O destino do atacante Léo Ceará após a Série B foi finalmente revelado: será o Japão, onde ele vai vestir a camisa 9 do Yokohama Marinos. O clube japonês anunciou a contratação em suas redes sociais neste sábado (23).

"Temos o prazer de informar que Léo Ceara, que pertence ao EC Vitória (Brasil), foi extraoficialmente decidido a aderir à transferência. Além disso, devido às novas restrições de imigração para a nova infecção por coronavírus pelo governo japonês, um exame médico será conduzido assim que entrar no Japão e um contrato formal será feito", informou o clube.

O jogador já falou como novo integrante da equipe. “Prazer em conhecê-los, torcedores e apoiadores, sou Léo Ceara. Fico grato e feliz por poder enfrentar novos desafios no Japão. Quero entrar para o time o mais rápido possível e dar o meu melhor para contribuir. Farei o meu melhor para alegrar os nossos fãs, por isso, nos dê o seu apoio".

Aos 25 anos, ele tem sido o destaque do Vitória na temporada. É o vice-artilheiro da Série B com 16 gols, apenas um atrás de Caio Dantas, do Sampaio Corrêa.

O rubro-negro não receberá nada pela transferência. O contrato do jogador com o Leão termina ao fim da Série B, cuja última rodada será no dia 29 de janeiro. O Vitória tentou evitar que isso acontecesse e chegou a afastar o centroavante do elenco duas vezes no ano passado, como forma de pressionar para renovar o contrato, mas ele não quis.

Léo Ceará é o segundo jogador que o Yokohama Marinos contrata de um time do futebol baiano na temporada. Na virada do ano, o atacante Élber, que também não quis renovar com o Bahia, acertou com o clube. Outros brasileiros no Marinos são o zagueiro Thiago Martins, ex-Palmeiras e Bahia, e o atacante Marcos Júnior, ex-Fluminense e Vitória.