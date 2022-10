Time feminino do Bahia goleia o Leônico por 12x0 pelo Baianão

O time feminino do Bahia deu um verdadeiro show pelo Campeonato Baiano. Na tarde desta quarta-feira (12), as Mulheres de Aço aplicaram uma goleada de 12x0 no Leônico. A partida foi válida pela 4ª rodada do estadual.

No CT Evaristo de Macedo, a atacante Gabi Itacaré foi a artilheira do dia. Ela balançou as redes quatro vezes. Taiana marcou outros três gols, enquanto Ellen fez dois. Amanda, Juliana Ramos e Laís Estefany completaram a goleada.

????????‍♀️ Fim de jogo no CT: Bahia 12x0 Leônico pela 4ª rodada do Estadual feminino. Taiana, Ellen e Laís completaram a goleada! #BBMP pic.twitter.com/sZ55bNjN2T — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) October 12, 2022

O técnico Igor Morena montou a equipe com: Monique, Camila Santos, Thayná (Júlia), Dani Rezende e Dymenor; Lane (Suelen), Amanda (Kaiuska) e Taiana (Laís Stefany); Ellen, Juliana Ramos (Nice) e Gabi Itacaré.

O resultado deixou o Bahia na segunda colocação do Baianão, com 10 pontos. O próximo compromisso das tricolores no torneio será neste sábado (15), às 15h, contra o Juventude, no CT Evaristo de Macedo.