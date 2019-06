Time feminino do Vitória mandará jogos na Praia do Forte

As Leoas terão uma nova casa a partir da retomada do Campeonato Brasileiro feminino, em julho. O Vitória deixará de jogar no Barradão e passará a mandar seus jogos no Centro de Treinamentos da Praia do Forte, no Litoral Norte baiano, a 60 km de Salvador.

Segundo explica a coordenadora de esportes olímpicos do Vitória, Many Gleide, trata-se de um acordo para reduzir gastos: "Desde a queda para a Série B (do time masculino profissional), a gente tem tentado reduzir custos do clube. Jogar no Barradão é ótimo, mas nos custa toda a verba paga pela CBF como auxílio", disse ao CORREIO.

O time feminino do Vitória está na Série A1, a elite do Campeonato Brasileiro. Por isso, o Leão recebe R$ 10 mil por jogo da CBF para cobrir gastos de operação das partidas como aluguel de campo, manutenção, segurança, ambulâncias e médicos, por exemplo. Pelo acordo firmado, a prefeitura de Mata de São João, onde está a Praia do Forte, bancará estes custos.

A ideia, segundo Many Gleize, é reverter o auxílio da CBF para outros gastos do departamento de futebol feminino. "Esperamos também movimentar o interesse das pessoas da região e atrair mais público para os jogos. Infelizmente nossos jogos no Barradão não têm atraído tanta gente".

A Prefeitura de Mata de São João confirma o acordo: "A prefeitura vai ceder toda a estrutura de iluminação, segurança, ambulâncias e médicos. O Vitória não vai pagar nada de logística para jogar aqui. Na questão dos custos com a arbitragem (hospedagem, diária e alimentação) vamos buscar, junto ao clube, uma parceria para pagar", conta Yordan Bosco, assessor de comunicação.

Segundo Many Gleize, a mudança para a Praia do Forte começou a ser negociada na gestão anterior, do presidente Ricardo David, e foi oficializada na do atual presidente, Paulo Carneiro.

Eduardo Costa, diretor de esportes olímpicos da gestão de Ricardo David, confirma: "Tínhamos um projeto para expandir a marca do Vitória para a Região Metropolitana de Salvador e a prefeitura de Mata de São João mostrou-se interessada em levar jogos da base e do feminino para lá. Fizemos uma visita ao campo e gostamos. Como veio a eleição e a troca da diretoria, deixamos essa possibilidade no relatório de transição".

O primeiro jogo após a retomada, no dia 10 de julho, às 15h, diante do Santos, pela 10ª rodada, já será na Praia do Forte. O duelo seguinte em casa, com o São Francisco, no dia 22 de julho, pela 13ª rodada, também está confirmado pela CBF na nova casa.

A nova casa

O Centro de Treinamentos da Praia do Forte foi inaugurado em maio de 2014. A obra, custeada com recursos federais e municipais, custou R$ 3,5 milhões e foi realizada para receber a seleção da Croácia, que ficou sediada na Praia do Forte durante a Copa do Mundo de 2014.

O campo, que fica na entrada da localidade, próximo à BA-099 (Linha Verde), tem extensões e gramado com padrão Fifa. O espaço possui uma arquibancada com capacidade para 500 torcedores, além de um camarote e espaço ao redor do campo para receber mais espectadores.

O lugar possui refletores, o que possibilita a realização de jogos noturnos, e vestiários com grama sintética para aquecimento. Desde a passagem da Croácia o campo vem sendo usado para torneios regionais e de base, como a Copa 2 de Julho.

Segundo a assessoria da Prefeitura de Mata de São João, a ideia é manter ingressos gratuitos para as partidas.

O Vitória é o único time nordestino na zona de classificação para a fase final do Brasileiro feminino. As Leoas estão em oitavo lugar, com 11 pontos. Foram três vitórias, dois empates e quatro derrotas.