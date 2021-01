Time que mais empatou na Série B, Vitória paga conta na reta final

Nenhum time coleciona mais empates nesta edição da Série B do que o Vitória. O rubro-negro saiu de campo com o marcador igual ao do adversário em 15 oportunidades e está pagando o preço atualmente por isso. O Leão está na zona de rebaixamento por causa de um critério de desempate: número de triunfos.

Em 17º lugar, o Vitória soma os mesmos 39 pontos que Figueirense e Náutico, 15º e 16º colocados na tabela. Eles estão acima do time baiano por terem vencido uma partida a mais. Cada um deles ganhou nove jogos ao longo do campeonato, enquanto o rubro-negro apenas oito.

A maioria dos empates foi anotada fora de Salvador. São seis como mandante e nove como visitante. No Barradão, o Vitória não conseguiu mostrar sua força diante de Náutico, Guarani, Brasil de Pelotas, Ponte Preta, Operário e Chapecoense, com quem empatou por 0x0 no último domingo (17).

Fora de casa, o time somou um ponto contra Figueirense, Ponte Preta, CRB, Juventude, Operário, Chapecoense, Náutico, Cuiabá e Avaí.

Todos os empates do Vitória:

Figueirense 0x0 Vitória - 2ª rodada

Ponte Preta 3x3 Vitória - 3ª rodada

Vitória 0x0 Náutico - 4ª rodada

CRB 2x2 Vitória - 5ª rodada

Juventude 1x1 Vitória - 10ª rodada

Operário 1x1 Vitória - 13ª rodada

Chapecoense 1x1 Vitória - 16ª rodada

Vitória 1x1 Guarani - 17ª rodada

Vitória 0x0 Brasil de Pelotas - 19ª rodada

Vitória 0x0 Ponte Preta - 22ª rodada

Náutico 0x0 Vitória - 23ª rodada

Cuiabá 3x3 Vitória - 27ª rodada

Vitória 1x1 Operário - 32ª rodada

Avaí 2x2 Vitória - 34ª rodada

Vitória 0x0 Chapecoense - 35ª rodada