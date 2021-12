Time renovado: Seis jogadores que mais atuaram em 2021 deixaram o Vitória

O Vitória está ganhando uma cara nova para a próxima temporada. Se adaptando à realidade financeira e técnica da Série C, o Leão teve uma série de despedidas, além de 14 novos contratados até o momento. No entanto, mais que saídas e chegadas, a equipe terá uma cara bem diferente no ano que vem.

Dos 11 jogadores que mais disputaram partidas pelo rubro-negro na temporada 2021, seis não continuarão no clube, um número que representa 54,5% do 'time titular' mais usado. A estatística ainda pode aumentar, já que o atacante Samuel e o zagueiro Wallace ainda podem ser negociados. O centroavante, inclusive, está muito perto de ser vendido para um clube do futebol japonês.

Já o capitão é o segundo no ranking: ao todo, disputou 53 jogos, todos como titular, e em todas as competições que o Vitória teve ao longo do ano (Série B, Copa do Brasil, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e pré-Nordestão). Wallace só está atrás de David, que fez 59 duelos. O atacante, porém, foi titular em apenas 42 deles.

Em terceiro, aparece um dos atletas que se despediram: Roberto. O lateral esquerdo participou de 49 confrontos com a camisa rubro-negra, sendo 41 entre os 11 iniciais. Salomão e Vicente são os contratados para 2022 e vão disputar a posição.

Na sequência, vem o goleiro Lucas Arcanjo, que defendeu a meta do Leão em 47 oportunidades, todas como titular. E, em quinto, mais um jogador formado nas categorias de base do clube: Samuel, com 46 partidas na temporada, sendo 37 na formação inicial.

O atacante, aliás, teve um início meteórico no time principal e chegou a ser o artilheiro da equipe. Contudo, caiu de rendimento com o passar do ano e foi até barrado para aprimorar forma física, sendo criticado pelo então treinador Wagner Lopes. No fim da temporada, quem acabou usando a camisa 9 foi David.

Soares, com 44 jogos no ano (19 como titular), é outro que deixou a Toca do Leão ao fim do contrato. No meio de campo, a novidade em 2022 será o experiente Jadson, ex-Avaí, que já foi anunciado como o novo 10 do time. Aos 38 anos, ele promete liderar os mais jovens dentro de campo.

João Pedro e Cedric terminaram empatados no ranking, com 43 partidas disputadas, cada. Mas o volante ganha a 7ª posição por ter aparecido mais na formação inicial: 32 vezes, contra 22 do lateral direito. Vale lembrar que João Pedro renovou com o Vitória até o fim de 2024, enquanto Cedric acertou com o CSA.

Todos os outros três da lista também deram adeus ao rubro-negro. O volante Gabriel Bispo (37 jogos, 30 como titular) fechou com o KuPS, clube da Finlândia. O lateral direito Raul Prata (35 jogos, 33 como titular) foi anunciado pelo CRB. E o meia Fernando Neto (34 jogos, 27 como titular) acertou com o Cruzeiro.

Para a lateral direita, o rubro-negro contratou Alemão e Iury. Para as vagas de volante, chegaram Pablo e Alan Santos.

Em 2022, o Vitória disputará a Série C, a Copa do Brasil e o Campeonato Baiano. O elenco se reapresenta no dia 3 de janeiro, quando o novo treinador, Dado Cavalcanti, começa os trabalhos de olho na estreia do estadual, dia 16, diante da Juazeirense.

Os 11 jogadores que mais atuaram em 2021

1º - David - 59 jogos

2º - Wallace - 53 jogos

3º - Roberto - 49 jogos - saiu

4º - Lucas Arcanjo - 47 jogos

5º - Samuel - 46 jogos

6º - Soares - 44 jogos - saiu

7º - João Pedro - 43 jogos

8º - Cedric - 43 jogos - saiu

9º - Gabriel Bispo - 37 jogos - saiu

10º - Raul Prata - 35 jogos - saiu

11º - Fernando Neto - 34 jogos - saiu

Veja todas as contratações do Vitória para 2022: