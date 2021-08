Tinder da vacina: Prefeitura faz post para ajudar jovem que se apaixonou em fila

Uma ação da Prefeitura de Salvador viralizou nas redes sociais, nesta terça-feira (31). Na publicação, a Prefeitura de Salvador procura uma jovem "Evelin", que teria encantado um rapaz enquanto esperava para se imunizar contra a Covid-19. A divulgação da procura foi feita a pedido de um amigo do apaixonado.



Evelin, se você estiver nos seguindo, por favor, entra em contato com a gente. Tem uma pessoa doida procurando por você pra viver uma história de amor pós-vacina! ❤️ pic.twitter.com/LqGvUMb9E2 — PrefSalvador (@PrefSalvador) August 31, 2021

O encontro ocorreu no último sábado (28), enquanto os envolvidos aguardavam para tomar a segunda dose da CoronaVac na Unidade Básica de Saúde do Bonfim, na Cidade Baixa.De acordo com o amigo do apaixonado, desde então, ele não para de falar sobre Evelin. Além de compartilhar a procura por Evelin, a prefeitura de Salvador pediu que a jovem entre em contato para viver uma "história de amor pós vacina" : "Evelin, se você estiver nos seguindo, por favor, entre em contato com a gente. Tem uma pessoa doida procurando por você pra viver uma história de amor pós-vacina! ".O pedido viralizou nas redes e divertiu internautas, que fizeram coro ao longo do dia em busca de Evelin, que até o momento ainda não apareceu.