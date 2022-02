Tinder lança recurso de 'encontros às cegas'; veja como funciona

Com o objetivo de incentivar que os usuários avaliem as primeiras impressões das pessoas com base na personalidade e na conversa, sem o foco na aparência física, o Tinder lança um recurso de ‘encontro às cegas’ no aplicativo. A ideia é que as duas pessoas tenham um bate-papo por tempo limitado e possam se conhecer sem ver a foto uma da outra.

Para fazer o match entre pessoas com pensamentos, hábitos e gostos parecidos, os usuários deverão responder, previamente, a algumas perguntas banais como quantas vezes se pode usar uma camisa sem lavar ou quais comidas se pode colocar ketchup.

