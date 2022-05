'Tinha orgulho de trabalhar nas ruas para salvar vidas', diz irmão de PM morto

Logo no início da manhã desta segunda-feira (9) , a movimentação de parentes e colegas dos dois policiais mortos no domingo foi intensa no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, no Vale dos Barris. Emocionado, um irmão do soldado Shanderson Lopes Ferreira, desabafou: "Ele tinha orgulho de trabalhar nas ruas para salvar vidas", declarou o rapaz, que preferiu não ser identificado.

Um outro parente disse que a mãe dele é também funcionária pública e que por várias vezes pediu para Shanderson sair do trabalho ostensivo. "Ela tentou várias vezes puxar ele para trabalhar com ela, num local mais tranquilo, que não precisasse ele se arriscar tanto, mas ele dizia que não queria, que gostava de estar nas ruas para ajudar as pessoas", disse ele, que também optou pelo anonimato.

Shanderson foi morto ao voltar de enterro de colega (Foto: Reprodução)

Shanderson morreu junto com o também soldado Victor Vieira Cruz. No domingo, os dois deixaram o enterro do soldado Alexandre José Ferreira Menezes Silva, 30, morto no sábado com um tiro de fuzil em Águas Claras, e foram para 3° Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Cajazeiras). Em seguida, pouco depois de deixar a unidade, os dois foram assassinados. Até agora, cinco PMs já foram mortos neste ano.

Às 16h está marcado o enterro de Shanderson no cemitério Bosque da Paz, em Boca da Mata. Já Victor será sepultado na cidade de Ubaitaba, sua terra natal. Os parentes dele também estiveram no IML, mas não quiseram falar sobre o assunto.

A Polícia Militar informou que soldados Shanderson e Victor " prestaram excelentes serviços à corporação" nos seus três anos e nove meses dedicados à PMBA. Ambos são praças da turma de 2018 e compunham o efetivo da 3ª CIPM. Shanderson deixou esposa e Victor deixou esposa e filho.

Mortes

Três policiais foram mortos no fim de semana em Salvador. No sábado, o soldado Alexandre levou um tiro na cabeça e morreu enquanto trabalhava no bairro Águas Claras. De acordo com informações da PM, duas viaturas com equipes da 3ª Companhia Independente (CIPM/Cajazeiras) estavam fazendo rondas de rotina na Rua Ulisses Guimarães quando, por volta das 22h, quando foram recebidas a tiros por um grupo de homens armados. No tiroteio, dois soldados da PM ficaram feridos. Alexandre, que foi baleado na cabeça, e seu colega, Danilo Nunes Pinto Souza, atingido de raspão na orelha.

Na noite de domingo (9), outros dois policiais militares foram atacados por criminosos depois do velório de Alexandre. Eles foram alcançados no bairro Fazenda Grande I, Boca da Mata. Um dos militares foi socorrido ao Hospital Municipal de Salvador, enquanto o outro militar recebeu atendimento do Samu no local. No entanto, não resistiram aos ferimentos e morreram.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que "que todas as forças de segurança estão atuando em conjunto para elucidar, identificar e capturar todos os envolvidos nas mortes de três policiais militares". Ainda de acordo com a secretaria, as famílias estão recebendo assistência da instituição.