Tio e sobrinho são mortos em ataque em Plataforma; o idoso foi vítima de bala perdida

Caminhar todas as manhãs pela Avenida Litoral, em Plataforma, fazia parte da rotina do marisqueiro Valfredo Espírito Santo Costa, 67 anos. Morador do bairro, ele saia de casa rumo ao mangue, onde retirava o sustento da família. Mas na manhã desta sexta-feira (11) ele sequer pôs os pés calejados no mar, pois foi vítima de um tiro e morreu no hospital.

Segundo os moradores, dois homens numa moto perseguiam um grupo de rapazes que correu para o mangue, justamente quando Valfredo passava. O marisqueiro acabou sendo atingido no abdômen. Ele foi socorrido pela própria família ao Hospital do Subúrbio.

"Como ele era muito conhecido, chamaram a gente. Colocamos ele em um carro e levamos. Os médicos tentaram retirar a bala que estava alojada, mas ele não resistiu à cirurgia. Infelizmente, quem não tem nada a ver é quem paga com a vida. Ele estava indo trabalhar no mangue", contou uma parente que preferiu não revelar o nome.

Valfredo ia trabalhar quando foi baleado (Foto: Bruno Wendel/CORREIO)

A segunda pessoa morta é um sobrinho de Valfredo, com quem o marisqueiro não tinha aproximação. "O rapaz era filho do irmão do pescador, fruto de uma relação extraconjugal, e por isso Valfredo não falava com o irmão e nem com o sobrinho. Todo mundo sabe disse aqui no bairro. Eles não se davam", disse um dos vizinhos.

Ainda de acordo com as testemunhas, o rapaz morto era uma das pessoas perseguidas pela dupla que estava na moto. Ele foi baleado ainda na praia, alcançado e morto com várias tiros dentro de uma casa, na Travessa Senhor do Bonfim.

Represália

Sobre as mortes, a Polícia Civil informou que 3ª DH/BTS investiga ainda a autoria e motivação e que as famílias das vítimas foram intimadas para depoimentos.

Apesar de a polícia não ter pista alguma, moradores relataram à reportagem que os tiros foram efetuados por traficantes da facção Comando da Paz (CP), hoje Comando Vermelho (CV), que atua na localidade de Manoel Monte. A ação foi em represália à morte de um dos integrantes pelo Bonde do Maluco (BDM), que controla o tráfico de drogas na Avenida Litoral, ocorrida nesta segunda-feira (07), na Praça São Brás. A vítima foi um rapaz, de prenome Erick, que fazia parte do BDM e passou para o lado arquirrival.

Vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento dos tiros, ocorridos por volta das 8h, horário de movimento intenso na orla. "Foi um pânico total. Muita gente vai trabalhar no mangue, faz exercícios na orla, usa o trecho para ir trabalhar", contou um dos moradores.

Na imagem é possível ver o momento em que mais de uma pessoas corre no maré em meio aos disparos. Na narração do vídeo, há a informação de que um homem estava caído após ter sido baleado, mas a imagem nesse momento não é nítida, e por isso não é possível saber quem era a vítima atingida.