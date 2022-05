'Tira a roupa ou vai morrer': Alcides tenta estuprar Guta em Pantanal

Guta (Júlia Dalavia) passará por um grande susto nas próximas cenas em Pantanal, novela das nove da TV Globo. A mocinha ficará com uma faca no pescoço enquanto é ameaçada por Alcides (Juliano Cazarré), após ela negar fazer sexo com o capataz.

A filha de Tenório (Murilo Benício) descobrirá que Jove (Jesuíta Barbosa) retornou para o Pantanal depois de ter viajado para o Rio de Janeiro. Segundo o Resumo das novelas, Guta vai até à tapera, acompanhada de Alcides, onde Jove estará morando com Juma (Alanis Guillen).

Marruá, no entanto, nega que Jove esteja lá. Então Guta sai à procura do rapaz no rio, onde o barco estará ancorado. É nesse momento que o capataz deixará sua obsessão vir à tona e puxará a faca para a patroa.

Guta pedirá pela própria vida, mas Alcides jogará a moça no chão e colocará uma faca no pescoço dela. "Você ‘tava’ abusando demais de mim. Agora tire essa roupa, dona Guta", dirá Alcides transtornado. Mas Guta negará fazer sexo com o funcionário. "Eu nunca vou me entregar a você", insistirá. "Então vai morrer", volta ameaçar a moça. Guta volta a dizer que prefere morrer a fazer sexto à força.

Alcides desistirá do ataque, pedirá perdão à jovem e retornará para a fazenda de Tenório.