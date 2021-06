Tiros que mataram Lázaro foram disparados de helicóptero, diz TV

Todo o aparato utilizado nas buscas por Lázaro Barbosa foi essencial para localizar e neutralizar o suspeito, que não planejava se entregar, informou a Record TV. Os tiros que atingiram e mataram o maníaco, por exemplo, foram disparados por equipes em um helicóptero.

Ainda de acordo com policiais ouvidos pela emissora, a morte do suspeito era inevitável, pois ele não dava indícios que pretendia se entregar. A força-tarefa se aproximou do suspeito em duas oportunidades, e, em ambos os casos, houve troca de tiros.

Dois policiais chegaram a ser baleados durante a caça ao maníaco. Ambos já receberam alta.

Morto: Lázaro Barbosa é morto após tiroteio na mata, diz polícia

O maníaco é suspeito de matar quatro pessoas de uma mesma família, balear outras cinco, além de uma série de crimes por Goiás e Distrito Federal no último mês.

Mais cedo, o governador de Goiás Ronaldo Caiado informou que Lázaro foi preso após 20 dias de uma megaoperação que envolveu quase 200 policiais.

Anúncio da prisão: Após 20 dias, Lázaro Barbosa é preso em Goiás, diz governador

Condenado por assassinatos e estupros, o assassino era procurado por uma série de crimes na Bahia e em Goiás. Ele também é acusado da morte de quatro pessoas de uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, e de um caseiro de uma fazenda no distrito de Girassol, em Goiás.

"Como eu disse, era questão de tempo até que a nossa polícia, a mais preparada do País, capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Parabéns para as nossas forças de segurança. Vocês são motivo de muito orgulho para a nossa gente! Goiás não é Disneylândia de bandido", disse o governador Ronaldo Caiado em uma rede social.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Goiás informou que o suspeito deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).