Tiroteio à luz do dia: homem é morto com mais de 50 tiros na Estrada das Barreiras

Um homem foi morto em via pública, em plena luz do dia, no fim da manhã desta quinta-feira (5). O tiroteio aconteceu na Cardeal Avelar Brandão, em uma localidade conhecida como Curva da Morte, localizada na Estrada das Barreiras, no bairro de Tancredo Neves. A quantidade de tiros, que começou por volta das 11h, assustou os moradores.

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, o homem foi encontrado com as duas mãos amarradas e não carregava nenhum documento de identificação.

Segundo um morador da região, que prefere não se identificar, o homem foi assassinado pelo "tribunal do crime" - quando criminosos executam acusados de crimes bárbaros. "O pessoal da região disse que ele estuprou um menino de 6, 7 anos, e aí o pessoal não perdoa. Ele foi pego pelos traficantes e levou mais de 50 tiros, o rosto não dava mais para reconhecer", disse.

A Polícia Civil informou que ainda está no local e que a apuração do caso ficará a cargo da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central). A informação do suposto crime cometido não foi confirmada.

Já a Polícia Militar disse, por meio de nota, que uma equipe da 48ª Companhia Independente da PM (CIPM/Sussuarana) foi acionada e, ao chegar ao local, já encontrou o alvo dos disparos sem vida. A área foi isolada e do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc) acionado.