Tiroteio deixa mortos e feridos em universidade dos EUA

Um tiroteio no campus de Charlotte da Universidade da Carolina do Norte, nos EUA, deixou pelo menos duas pessoas mortas e outras quatro feridas nesta terça (30). Um suspeito pelo crime foi preso. Ainda não se sabe o que motivou o ataque, nem a identidade do atirador.

Dos quatro feridos, dois estão em estado grave. Os números ainda podem mudar, segundo o serviço médico de Charlotte.

A própria faculdade publicou nas redes sociais um alerta para os alunos. A universidade receberia um show no estádio do time de futebol americano do campus."Corra, esconda-se, lute. Proteja-se imediatamente", escreveu o perfil da universidade pelo Twitter.

Imagens aéreas de canais de TV locais mostraram policiais entrando nos prédios da universidade e estudantes correndo para fora do câmpus, que se preparava para um show que aconteceria em seu estádio de futebol. A universidade tem mais de 26,5 mil estudantes e 3 mil funcionários.