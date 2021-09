Tiroteio durante festa deixa dois mortos e um ferido em São Caetano

Um tiroteio durante uma festa do tipo paredão no bairro de São Caetano deixou dois mortos e um ferido na noite da terça-feira (7). Segundo a Polícia Civil, acontecia inicialmente uma partida de futebol no Campo Paraíso, pouco antes do crime.

Depois da partida, começou uma festa no local, na Rua Ana Mariani Bitencourt, na região da Gomeia. Por volta das 18h, cinco homens chegaram em um carro e começaram a atirar na direção das pessoas que estavam no evento. Três pessoas foram atingidas. Vídeos mostraram a movimentação no local.

Uma equipe da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local após receber denúncias de tiroteio em um paredão. Eles já encontraram três pessoas baleadas.



Dois feridos foram levados para a UPA de São Caetano e morreram. O terceiro ferido foi encaminhado para o Hospital do Subúrbio e não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

Segundo o boletim da Secretaria da Segurança Pública (SSP), os mortos foram identificados como Marco Gabriel Oliveira Mota, 18 anos de Souza e Luca Gabriel da Conceição dos Santos, 19.

Por conta do tiroteio e das mortes, os rodoviários pararam de entrar na localidade da Gomeia nesta quarta. Os moradores da região precisam caminhar até a Estrada de Campinas para pegar ônibus nesta quarta pela manhã.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios/BTS, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). De acordo com a PM, o policiamento foi reforçado no bairro, mas os responsáveis pelos tiros não foram localizados.