Tiroteio entre PMs e grupo armado atinge adolescente e mulher em Cajazeiras XI

Uma mulher e um adolescente de 16 anos foram baleados nesse domingo (22), no bairro de Cajazeiras XI, em Salvador, durante um tiroteio entre policiais e um grupo armado. Os dois foram levados ao hospital, e o estado de saúde deles não foi divulgado.

De acordo com informações da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Cajazeiras), agentes realizavam patrulhamento pela localidade conhecida como Loteamento Santo Antônio, em Cajazeiras XI, na manhã de domingo, quando se depararam com um grupo de homens armados que efetuou disparos de arma de fogo contra os PMs.

A Polícia Militar informou que houve revide depois que os homens atiraram e, após a troca de tiros e a chegada de outras equipes em apoio aos militares, os criminosos fugiram. Uma das viaturas foi atingida por um dos disparos.

A mulher, ferida com um tiro no ombro, deu entrada no Hospital Professor Eládio Lassére, onde foi medicada. O adolescente deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE) com um ferimento na perna direita, onde também foi atendido.

A Polícia Militar ressaltou que o policiamento segue intensificado na região, com equipes da unidade que atende o bairro, além de guarnições táticas e especializadas.