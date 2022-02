Tiroteio próximo ao Dique do Tororó assusta motoristas; veja vídeo

Um tiroteio assustou motoristas que passavam pela região do Dique do Tororó, na tarde do último sábado (26). Homens correndo pela rua armados e disparando fizeram os motoristas darem ré para fugir do fogo cruzado.

Um vídeo registrou toda a ação e o desespero dos motoristas. O trânsito foi interrompido.

Segundo informações da Polícia Militar, o caso começou na na Rua Dique Pequeno, no Engenho Velho de Brotas, que dá acesso à Avenida Vasco da Gama, que margeia o Dique. Policiais da 26ª CIPM (Brotas) foram até o local, onde encontraram veículo estacionado que, após verificação, descobriu-se possuir uma restrição por roubo.

Os policiais não acharam suspeitos dos crimes e o carro foi encaminhado à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (Drfrv) para apresentação.