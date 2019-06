Tite confirma Firmino e indica Fernandinho na vaga de Arthur 

Como já era esperado, a Seleção Brasileira vai ter mudanças para a estreia na Copa América. Nesta quinta-feira (13), o time brasileiro fez o último treino antes do duelo contra a Bolívia, nesta quinta-feira (14), às 21h30, no estádio do Morumbi, em São Paulo.

No palco do duelo, Tite adotou mistério e não entregou o time que vai começar a partida. O treinador confirmou apenas uma coisa: o volante Arthur não será titular. Depois de sofrer lesão no joelho, durante a vitória sobre Honduras, por 7x0, em amistoso no último domingo (9), no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre, Arthur passou a semana inteira em tratamento. Hoje, ele participou do aquecimento e deve ficar como opção no banco.

“O fato de vir aqui antes do treino me dá um álibi para esconder. Mas o Arthur não vai iniciar, porque ele não tem nenhum treino mais forte e não vou a ter a irresponsabilidade de colocá-lo”, adiantou o técnico da seleção brasileira.



Sem Arthur, Allan e Fernandinho disputam a vaga. Durante o treino, a imprensa pôde acompanhar apenas os primeiros 15 minutos, que é quando o elenco faz apenas o aquecimento. Mas no finalzinho, foi possível ver que Fernandinho iniciou a atividade entre os titulares.

Para o volante Casemiro, que vai ser titular, quem for escolhido vai dar conta do recado. “São três jogadores com características diferentes. Arthur tem o passe, Allan tem a chegada na área incrível, e Fernandinho uma qualidade de marcação. Cabe ao mister (Tite) decidir quem vai jogar. Mas seja quem for escolhido, a seleção vai estar bem servida”, pontuou.

Ataque definido

Se ainda tem dúvida no meio-campo, Tite está bem tranquilo quanto ao ataque. Como o auxiliar, Cleber Xavier, confirmou que Roberto Firmino vai começar o jogo, o tridente na frente será formado pelo camisa 20 junto com Ricarlison e David Neres.

Com isso, a tendência é a de que o Brasil entre em campo com: Alison, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Casemiro, Fernandinho (Allan) e Coutinho; David Neres, Richarlison e Roberto Firmino.