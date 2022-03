Titular contra Doce Mel, Dinei comemora retorno ao Vitória: 'Emocionado'

O atacante Dinei passou mais de sete meses longe dos gramados, por causa de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. Mas reestreou com a camisa rubro-negra nesta semana, quando foi titular e atuou por 45 minutos na derrota para o Doce Mel, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (11), o jogador falou sobre o sentimento de voltar aos gramados após o longo tempo de afastamento. Ele comemorou o retorno, apesar do resultado negativo.

"A sensação é de gratidão, de poder voltar. Quando tive a lesão, me deu um abatimento, pela minha idade também. Mas o pessoal da fisioterapia me deu apoio, meus familiares, amigos... Quando voltei, no jogo passado, até fiquei emocionado por poder fazer o que eu mais amo. Espero que esse ano possa estar ajudando o Vitória com gols e no acesso", disse.

"Foram quase oito meses sem jogar. Feliz por ter voltado. Não era o resultado esperado, infelizmente. Queria que fosse com a vitória. Mas estou contente por estar de volta e poder defender essas cores. Sei que tenho muito a evoluir ainda. No decorrer dos jogos, poder ajudar mais a equipe", completou.

Para Dinei, neste processo de recuperação, a maior dificuldade foi a parte física. O jogador de 38 anos se lesionou no dia 24 de julho do ano passado, e precisou passar por cirurgia no mês seguinte. Ele vinha fazendo uma preparação especial desde a pré-temporada do Vitória.

"A maior dificuldade é a parte física, o condicionamento. Sei que, com os jogos, vou estar melhorando. Você fica um longo tempo sem jogar, e isso dificulta um pouco. Mas o importante é que o meu joelho está bem, me senti bem. Com certeza, no decorrer dos jogos, vou estar evoluindo", afirmou.

O atacante também comemorou a recepção da torcida neste retorno.

"Muito feliz. O torcedor tem um carinho imenso por mim. Eu também pela torcida. O que tenho a dizer é que vou me dedicar nos próximos jogos, para que eu possa estar ajudando a equipe, fazendo os gols e dando alegrias a eles, que merecem. Com certeza, a classificação será para todos os torcedores".

O Vitória volta a entrar em campo neste sábado (12), quando vai encarar o Unirb. A partida está marcada para às 18h30, no estádio Carneirão, em Alagoinhas, e é válida pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. O rubro-negro ocupa a 5ª colocação do estadual, com nove pontos, e, se ganhar, reassume uma posição no G4.

Confira outros trechos da entrevista de Dinei:

Baixo desempenho ofensivo

A gente tem consciência. Desde o ano passado, este é o fator. Não só dos atacantes. O Vitória é um grupo, tem que estar unido. Temos que fortalecer dentro do campo. Nossa equipe cria bastante. Que a gente possa estar melhorando na parte ofensiva, que os gols, com certeza, vão sair.

Classificação no Baianão

Creio que tem três anos que o Vitória não consegue a classificação no Baiano. Esse é o objetivo deste ano. A gente tem chances. O resultado de ontem favoreceu a nossa equipe. Só dependemos de nós. No futebol, é muito ruim depender dos outros resultados. Temos aí uma oportunidade, amanhã, de entrar no G-4. E, no último jogo, diante da nossa torcida, concretizar a nossa classificação.

Atuação contra Doce Mel

Todos viram que não fizemos uma boa partida. Meu retorno não foi como esperado, veio com a derrota. Mas sei que temos tudo para melhorar. Temos a oportunidade de, amanhã, poder dar esse revés. Temos totais condições de classificar. Com certeza, o grupo vai assimilar na próxima partida, para que a gente possa sair vitorioso.