Titular do Vitória, Sánchez projeta reencontro com o Figueirense

Titular do Vitória em três dos quatro jogos disputados até aqui no quadrangular da Série C do Brasileiro, Sánchez se prepara para reencontrar o Figueirense, domingo (18), às 16h, no Barradão. O jogo é válido pela penúltima rodada da fase decisiva e um triunfo garante o rubro-negro outra vez na zona de acesso.

"Sem dúvidas é uma partida de suma importância para o nosso objetivo principal, que é o acesso à série B do ano que vem. Sabemos da importância e da dificuldade que será, por isso estamos nos preparando da melhor maneira possível, tanto técnica e taticamente, juntamente com a comissão, como a parte mental, que temos que trabalhar muito bem para essa partida. Mas sabemos lidar com esse tipo de situação e tenho certeza que cada um vai dar o seu máximo dentro de campo para que a gente possa fazer um grande jogo e sair de lá com a vitória", afirmou o lateral esquerdo.

No primeiro jogo do quadrangular entre as duas equipes, o Vitória foi goleado por 5x1, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Agora, o Leão terá a chance de mostrar força diante de sua torcida. Os ingressos estão à venda desde segunda-feira (12).

"Foi uma partida e, principalmente, um resultado atípico para nós, perdemos o controle do jogo na metade para o final do segundo tempo e nos custou muito caro. Aprendemos muito com aquele jogo e agora faremos um jogo diferente contra eles. Estaremos em casa, diante da nossa torcida e isso será um diferencial muito grande. Lutaremos do início ao fim pela vitória para seguir na briga pelo acesso".

O Vitória ocupa a terceira colocação do Grupo C, com cinco pontos, um a menos que o Figueirense, que está em segundo lugar. O ABC é o líder, com oito pontos, e o Paysandu o lanterna, com três. Apenas os dois primeiros colocados garantirão o acesso à Série B de 2023.