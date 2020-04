Titular em todos os jogos do ano, João Pedro se firma no Bahia

Em 2020, a lateral direita do Bahia teve um único dono: João Pedro. Ele não apenas foi titular nos 10 jogos disputados pelo time principal do tricolor nesta temporada, como permaneceu em campo até o apito final em todos eles. Para isso, o jogador de 23 anos precisou desbancar um dos destaques do Esquadrão no ano passado. Nino Paraíba, 34 anos, terminou 2019 como titular, mas ainda não jogou um minuto sequer.

“Acredito que é consequência do trabalho do dia a dia. Venho trabalhando muito desde o ano passado. Foram os treinamentos que me deram a oportunidade de atuar nesse momento", afirmou João Pedro, que vem sendo rigoroso na manutenção da forma física em casa durante a pandemia do coronavírus.

“A gente sabe que isso de ficar parado é muito ruim para o momento que a gente vinha tendo, um momento bom. O time estava melhorando, jogando bem", pontuou João Pedro. Quando os campeonato foram interrompidos com o objetivo de conter o contágio da Covid-19, o Bahia estava há seis jogos invicto e vinha de quatro triunfos seguidos, o último comemorado no dia 14 de março: 2x0, contra o América-RN, pela Copa do Nordeste.

"A gente tem que se cuidar bastante. Venho fazendo meus treinamentos, porque na hora que voltar, não posso começar do zero. Eu estou treinando em casa, fazendo o meu melhor nos treinos que o time deixou pra gente. Perde um pouco do que é estar no dia a dia com o grupo, mas estou fazendo os treinos em casa para me manter bem", disse João Pedro.

RESPALDO DO CHEFE

A temporada 2020 é a terceira de João Pedro com a camisa do Bahia. A primeira foi em 2018, quando ele foi emprestado pelo Palmeiras, se destacou e acabou sendo negociado pela equipe paulista com o Porto, de Portugal. O retorno em julho do ano passado também foi por empréstimo, dessa vez feito pelo clube europeu.

A estreia com o técnico Roger Machado demorou quase dois meses para acontecer. Após ficar no banco em seis jogos seguidos do Brasileirão, ele entrou no final do segundo tempo do triunfo por 2x0 contra o Botafogo, na Fonte Nova, no dia 25 de setembro, na 21ª rodada da Série A.

As outras 11 partidas que fez no campeonato foram como titular, a maior parte delas no meio-campo. “Eu me sinto bem também fazendo o meio-campo. É uma função que eu gosto também de fazer. Só que eu sou um lateral, me vejo como um lateral, mas se for preciso também posso atuar ali no meio”, disse João Pedro. Titular da lateral direita até o ano passado, Nino Paraíba atuou em 51 jogos em 2019.

Pra ser titular na lateral do Bahia tem que desempenhar bem o papel, já que quem está à beira das quatro linhas entende bem a posição. O técnico Roger Machado foi lateral na época de jogador e tem respaldo para cobrar.

“O mais legal disso de ter um treinador que fez a função que você joga não é nem a questão dele vir te falar alguma coisa, mas é você chegar nele e fazer uma pergunta, porque ele teve essa oportunidade de estar dentro de campo fazendo a mesma posição. O jogo pode ter mudado muito, algumas coisas são diferentes, mas é muito bom ter essa abertura de chegar nele e perguntar sobre a função e o que ele já fez. Isso ajuda sim”, destacou João Pedro.