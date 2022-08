Titular no último jogo, Sánchez se anima: 'Buscarei sempre a titularidade'

Guilherme Lazaroni foi o titular da lateral esquerda do Vitória em seis dos oito jogos comandados pelo técnico João Burse. Machucado, ele foi substituído por Sánchez no jogo da classificação ao quadrangular da Série C, com triunfo de 3x1 contra o Brasil de Pelotas, no Barradão.

Titular em dois jogos desde que o treinador chegou à Toca, Sánchez sabe que pode retornar para o banco agora que o companheiro de posição está recuperado e treinando novamente com o grupo, mas espera ter plantado uma semente de dúvida na cabeça do comandante rubro-negro.

"Fiquei muito feliz por voltar a jogar e, principalmente, por ajudar o time com a vitória e a classificação para o quadrangular. Eu sempre busco estar na melhor forma possível, para estar sempre à disposição dentro de campo. Isso me ajudou a fazer uma boa partida nessa volta aos onze titulares. Respeito muito meu companheiro de equipe e as decisões do treinador, mas estarei sempre buscando a titularidade. Vou ajudar o Vitória a buscar os principais objetivos", afirmou Sánchez

O Vitória volta a entrar em campo no domingo (21), às 16h, quando enfrenta o Paysandu, no Barradão, na estreia do quadrangular final. Além da equipe paraense, o Leão também vai encarar Figueirense e ABC nesta fase decisiva.

Serão jogos de ida e volta, totalizando seis rodadas, e os dois primeiros colocados de cada grupo conquistam o acesso à Série B. Além disso, os líderes de cada um se enfrentarão para decidir o campeão. A outra chave conta com Mirassol, Volta Redonda, Botafogo-SP e Aparecidense.

"Fizemos uma reviravolta digna de um grande clube como o Vitória, mas sabemos que não ganhamos nada ainda, apesar de muito confiantes, estamos com os pés no chão e sabendo da responsabilidade que temos nessa segunda fase para alcançar o nosso principal objetivo, que é conquistar o acesso à Série B de 2023", vislumbrou Sánchez.