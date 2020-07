'Tivemos boas ações ofensivas', avalia Pivetti após empate do Vitória

O técnico Brujno Pivetti ficou satisfeito com o que viu o Vitória apresentar no recomeço da temporada, na noite desta quarta-feira (22), contra o Botafogo-PB, em jogo válido pela última rodada da fase classificatória da Copa do Nordeste. O empate em 1x1 no Joia da Princesa, em Feira de Santana, garantiu o rubro-negro nas quartas de final. O Leão enfrenta o Ceará, em jogo único, que será disputado no sábado (25).

“Após quatro meses parado, situação quase imprevisível. Não conseguimos fazer jogos-treinos para avaliar devidamente nosso desempenho. Tivemos a limitação de realizar treinos sem oposição, confronto, no distanciamento social e respeitando protocolos. Nós realizamos um bom jogo. Acredito que a crescente em termo de rendimento vai ser natural conforme nós formos realizando os jogos”, projetou o treinador.

A partida marcou a estreia de Bruno Pivetti no comando do Vitória. O técnico destacou que o time se apresentou bem ofensivamente. O gol rubro-negro foi marcado pelo centroavante Jordy Caicedo, aos oito minutos do primeiro tempo.

“Acredito que a nossa equipe conseguiu controlar melhor o jogo. Tivemos boas ações ofensivas, principalmente em termo de controle de jogo. É claro que a vitória não veio, mas a classificação que tanto esperávamos foi conquistada”, afirmou.

O Leão avançou invicto, com 14 pontos, fruto de três triunfos e cinco empates. O time terminou em 3º lugar no grupo B, atrás do líder Confiança e do Ceará nos critérios de desempate. Se avançar nas quartas de final, terá pela frente Sport ou Fortaleza.