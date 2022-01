'Tivemos pouco tempo para trabalhar', se queixa Jadson após estreia no Vitória

A 10 e a faixa. Novo capitão do Vitória, o meia Jadson ficou em campo até o apito final do empate em 1x1 com a Juazeirense, no Barradão. Após a estreia com a camisa rubro-negra, o jogador de 38 anos se queixou do curto tempo de pré-temporada. O elenco do Leão teve 13 dias de preparação até o primeiro jogo do Campeonato Baiano, disputado na tarde deste domingo (16).

"O trabalho está sendo bem feito pelo Dado, comissão e diretoria. Tivemos pouco tempo para trabalhar. Uma pré-temporada boa normalmente tem 25 dias para trabalhar e tivemos uma semana, 10 dias, só. É muito pouco pela questão de entrosamento, até da preparação física", avaliou o meia logo após deixar o gramado.

Apesar disso, ele elogiou a postura do time no jogo. A Juazeirense saiu na frente com gol de Patrik, mas o Vitória empatou com Guilherme Queiroz ainda no primeiro tempo. "A equipe, mesmo saindo atrás do placar, conseguiu equilibrar o jogo, conseguiu o empate e tivemos algumas chances. Agora é continuar trabalhando, pois tem o restante do campeonato", completou Jadson.

O elenco do Vitória terá uma semana cheia para trabalhar. O Leão só volta a campo no próximo domingo (23), às 16h, quando o rubro-negro visita o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, pela segunda rodada do Campeonato Baiano.