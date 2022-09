TJ-Ba e TRT-Ba suspenderão expediente na Copa do Mundo; confira regras

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) funcionará em horário especial durante a Copa do Mundo. Nos dias em que os jogos do Brasil ocorrerem às 12h ou às 13h, o órgão prevê a suspensão total do expediente. Quando a seleção entrar em campo a partir das 16h, o funcionamento será das 8h às 14h.

De acordo com o decreto publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) desta terça-feira (13), os dias de suspensão de atividade serão compensados com acréscimo de uma hora na jornada de trabalho normal nos dias úteis anteriores ou seguintes à pausa, de acordo com critérios estabelecidos pelos chefes imediatos, que serão responsáveis por fazer cumprir os horários dos dias de compensação estabelecidos no decreto.

O Brasil estreará na competição mundial no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, às 16h, contra a Sérvia. O jogo seguinte será no dia 28, uma segunda-feira, às 13h, diante da Suíça. Por fim, a seleção encerra sua participação na primeira fase da Copa no dia 2 de dezembro, uma sexta-feira, às 16h, enfrentando Camarões. O time comandado pelo técnico Tite integra o Grupo G da disputa.

Horários do TRT-Ba

Assim como o TJ-Ba, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT-Ba) também terá horários especiais de funcionamento durante a Copa do Mundo. Em dias de partidas do time brasileiro às 13h, o expediente será das 7h às 11h. Já quando os jogos ocorrerem a partir das 16h, o funcionamento será das 7h às 14h.

O TRT-BA já funcionou em horários especiais durante outras edições da Copa do Mundo, como em 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, que tiveram participações da Seleção Brasileira. Além disso, o regime também foi adotado na Copa das Confederações de 2013.